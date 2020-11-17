Больше 80% изъятых сельхозземель по Казахстану приходятся на Костанайскую область

Более 80 % сельхозземель, изъятых как не используемые, по всей республике, приходятся на Костанайскую область. За пять последних лет в государственную собственность в регионе было возвращено 588 тысяч гектаров. Кстати, в управлении по контролю за использованием и охраной земель подчёркивают, что работа по выявлению недобросовестных землепользователей зачастую приносит свои результаты. После проверок ведомства некоторые землевладельцы всё же начали использовать гектары, по своему прямому назначению

Всего по Костанайской области с 2015 по 2020 годы выявлено свыше 1 млн га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из этого количества возвращено в государственную собственность 588 тысяч гектаров земель с/х назначения, в том числе изъято в принудительном порядке по решению суда 211 тысяч гектаров. Сейчас находятся на контроле инспекторов городов и районов примерно 180 тысяч гектаров.

«Это контроль по которым выданы предписания об устранении нарушений, три года уходит на то, чтобы принять меры. Это земли с/х назначения по всей области. Есть земли, например, район Беймета Майлина, Карабалыкский район, Тургайский регион. Пастбища, нецелевое использование или скот не стоит, и пашня, где идет снижение урожайности»,- говорит руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Костанайской области Кайрат Оспанов.

С начала текущего года до 1 января 2023 года в Казахстане действует мораторий на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства, поэтому сейчас ответственное ведомство работает с ранее выявленными нарушениями, доводя некоторые дела до судебного изъятия сельхоземель. Но при этом чиновники подчеркивают, что рады другим цифрам. Часть сельхозтоваропроизводителей после принятия мер реагирования управлением приступили к использованию земель на 250 тысячах гектаров.

«Надо отдать должное, правовая грамотность повышается, помогает Палат предпринимателей, Союз фермеров, до введения жестких мер посещали районы, чтобы информировать, оказывать методическую помощь, и как привести в соответствие земельных участков»,- сказал Кайрат Оспанов.

По словам Кайрата Оспанова, по возврату в государственную собственность неиспользуемых земель Костанайская область находится в лидерах. В соответствии с реестром, который ведет Министерство сельского хозяйства РК, более 80 % земель, изъятых, как не используемые по всей республике, приходится на наш регион.

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