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Больше алкоголя стали пить казахстанцы — статистика

Фото из открытых источников

Казахстанцы стали больше пить. Причем сильнее всего это заметно в отношении крепкого алкоголя. Данные Бюро национальной статистики проанализировали эксперты Data Hub, передает Tengrinews.kz.

По данным Бюро национальной статистики (БНС АСПиР РК), в первом квартале 2023 года объем реализации на внутреннем рынке составил:

  • Водки – 21,6 миллиона литров. Это на 51,1 процента больше, чем в январе — марте 2022 года;
  • Коньяка – 8,2 миллиона литров. Рост относительно I квартала предыдущего года – в 2,9 раза;
  • Вина без учета игристого – 8,4 миллиона литров. Рост — 17 процентов;
  • Игристого вина – 845,7 тысячи литров. Рост – 55,1 процента.
  • А вот продажи пива за год снизились на 13,5 процента, составив 151,2 миллиона литров.

    Таким образом, продажи вина и коньяка идут практически один к одному, а на каждые 7 литров пива уходит литр водки, отмечают аналитики.

    «Производители водки нарастили производство более чем в полтора раза (до 19 миллионов литров) и на 40 процентов сократили экспорт (до 328 тысяч литров). Покрыть внутренний спрос не удалось – пришлось наращивать импорт (+18,4 процента до 2,9 миллиона литров). В случае с коньяком производство выросло в 2,6 раз (до 6 миллионов тонн), а импорт – в 4,3 раза (до 4,4 миллиона). Но 2,2 миллиона литров ушло на экспорт, что в 4,1 раза больше, чем в январе — марте 2022 года», — отмечает Data Hub.

    Что касается вина (как отдельно игристого, так и в целом), то выросло и внутреннее производство, и импорт.

    «Ну а в случае с пивом производство упало на 14,1 процента (до 137 миллионов литров), но импорт вырос (на 12,1 процента до 18,4 миллиона литров). Так как производство упало, пришлось наращивать экспорт – в 3,8 раза до 4,1 миллиона литров», — резюмировали аналитики.

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