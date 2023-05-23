Больше алкоголя стали пить казахстанцы — статистика

Таким образом, продажи вина и коньяка идут практически один к одному, а на каждые 7 литров пива уходит литр водки, отмечают аналитики.

«Производители водки нарастили производство более чем в полтора раза (до 19 миллионов литров) и на 40 процентов сократили экспорт (до 328 тысяч литров). Покрыть внутренний спрос не удалось – пришлось наращивать импорт (+18,4 процента до 2,9 миллиона литров). В случае с коньяком производство выросло в 2,6 раз (до 6 миллионов тонн), а импорт – в 4,3 раза (до 4,4 миллиона). Но 2,2 миллиона литров ушло на экспорт, что в 4,1 раза больше, чем в январе — марте 2022 года», — отмечает Data Hub.

Что касается вина (как отдельно игристого, так и в целом), то выросло и внутреннее производство, и импорт.

«Ну а в случае с пивом производство упало на 14,1 процента (до 137 миллионов литров), но импорт вырос (на 12,1 процента до 18,4 миллиона литров). Так как производство упало, пришлось наращивать экспорт – в 3,8 раза до 4,1 миллиона литров», — резюмировали аналитики.