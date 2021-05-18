Больше, чем вчера. Информация об эпидобстановке в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

17 мая в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 14, г.Рудный — 4, по 2 случая в Аулиекольском, Житикаринском, Карабалыкском, Костанайском районах и в г.Аркалык, по 1 случаю в Алтынсаринском, Сарыкольском, Жангельдинском, Федоровском районах и г.Лисаковск.

26 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 25 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 17 мая 2021г. зарегистрирован 15191 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14515 человек.

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