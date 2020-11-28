Больше, чем вчера. Эпидситуация по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

в Костанайской области

27 ноября в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,5%.

Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 9 – Костанайского района, 8 – г.Лисаковск, 5 – Аулиекольского района, 3 – Мендыкаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – г.Аркалык, 1 – Житикаринского района, 1 – Карабалыкского района, 1 – Узункольского района.

66 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области c 3 апреля по 27 ноября зарегистрировано 5128 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3850 человек.

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