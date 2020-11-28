Больше, чем вчера. Эпидситуация по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции
в Костанайской области
27 ноября в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,5%.
Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 9 – Костанайского района, 8 – г.Лисаковск, 5 – Аулиекольского района, 3 – Мендыкаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – г.Аркалык, 1 – Житикаринского района, 1 – Карабалыкского района, 1 – Узункольского района.
66 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.
Всего по Костанайской области c 3 апреля по 27 ноября зарегистрировано 5128 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3850 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области