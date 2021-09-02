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Больше четырех млн тенге получат школьники за победу в международных олимпиадах

Фото из открытых источников

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Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о денежных премиях для школьников, победивших в международных олимпиадах, передает zakon.kz.

В целях стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии. За первое место — 1500 МРП (4 375 500 тенге), за второе место — 1000 МРП (2 млн 917 тысяч тенге) и за третье место — 500 МРП (1 458 500 тенге), — сообщил Аймагамбетов на заседании правительства.

Кроме того, победителям международных олимпиад по интеллектуальным, творческим, спортивным направлениям и WorldSkills будут давать гранты на обучение в вузах без участия в конкурсе. Для педагогов и наставников, подготовивших победителей, также будут предусмотрены денежные премии.

Напомним, соответствующее поручение было дано главой государства в послании 1 сентября.

 

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