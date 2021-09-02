Больше четырех млн тенге получат школьники за победу в международных олимпиадах

Фото из открытых источников
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о денежных премиях для школьников, победивших в международных олимпиадах, передает zakon.kz.
В целях стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии. За первое место — 1500 МРП (4 375 500 тенге), за второе место — 1000 МРП (2 млн 917 тысяч тенге) и за третье место — 500 МРП (1 458 500 тенге), — сообщил Аймагамбетов на заседании правительства.
Кроме того, победителям международных олимпиад по интеллектуальным, творческим, спортивным направлениям и WorldSkills будут давать гранты на обучение в вузах без участия в конкурсе. Для педагогов и наставников, подготовивших победителей, также будут предусмотрены денежные премии.
Напомним, соответствующее поручение было дано главой государства в послании 1 сентября.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области