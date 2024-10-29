В Костанае установят дорожные знаки, запрещающие стоянку по четным или нечетным дням месяца. Это делается для того, чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно очищать улицы от снега. Этот вопрос обсудили на совещании в акимате Костаная.

Пять подрядных организаций Костаная, которые обслуживают территории города, уже во всю готовятся к зиме. По данным отдела ЖКХ, в зимний период в областном центре будет задействовано 387 единиц техники. Подрядчики в этом году закупили новые машины, в том числе и одну снегоплавильную. В акимате отмечают, сил и техники у организаций сегодня достаточно.

«Обращаю внимание на припаркованный транспорт вдоль дорог в ночное время, который создает неудобства при проведении работ по очистке и вывозу снега с прибордюрной части. Наряду с этим отделом ЖКХ совместно с полицией отработан вопрос по установке дорожных знаков «Парковка запрещена по четным и нечетным числам» по улицам Фролова, Наримановская и мкр. Юбилейный. В текущем году планируется установка аналогичных знаков по улицам Чехова, Толстого и пр. Назарбаева», — говорит руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат Бегалин.

Это поможет беспрепятственно и качественно очищать улицы от снега. Нарушителей будет ждать штраф стоянка.

«Будут стоять, будем на эвакуаторе вывозить, будем штрафовать. Будет такая проблема, будут возмущаться. Первые нарушители в суд обращаться, в СМИ будут обращаться. Эту работу надо демонстративно провести. Когда вы их научите — будет все «железно», — отметил аким Костаная.

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