Больше года в микрорайоне Юбилейный не могут решить проблему с мусором

Контейнеры, по словам местных жителей, переполнены постоянно. Они считают, что обслуживающая организация несвоевременно выполняет свою работу. А в предприятии «Тазалык» рассказали свою версию, из-за чего так происходит.

Жители микрорайона Юбилейный проблему с мусором не могут решить уже долгое время. Сейчас мусорная площадка выглядит вот так: переполненные контейнеры и горы мусора вокруг. Усугубляется всё в жаркую погоду, неприятный запах отсюда распространяется на всю округу. Но, вот причин этой проблемы местные жители видят несколько. Одни считают, что установлены контейнеры не в том месте и неправильно, без каких-либо ограждений и бетонной площадки.

«У меня здесь живет мама, и приезжаю я сюда часто. Неприятно тут ходить, мусор валяется везде, разлетается. Это новый микрорайон, а во что он превратился? Почему здесь хотя-бы нет какого-то ограждения для мусорных баков. Их как-будто установили, просто, где захотели. Это не правильно»,- говорит Динара Кабидоллакызы.

Мнения жителей разделились, другие считают, что здесь виноваты и сами люди. Так как многие не доносят мусор до контейнеров, из-за чего и образовывается свалка.

«Проблема нашей мусорки наблюдаю как мы заселились, с февраля. Видела, как родители отправляют детей выносить, а они не доносят. Я неоднократно их возвращала. У нас вон и пластик здесь валяется»,- отмечает жительница микрорайона Евгения Жамангарина.

Председатель ОСИ «Юбилейный-47» считает, что во всем виновата обслуживающая организация, которая несвоевременно вывозит мусор.

«Тазалык своевременно не вывозит мусор. У нас как, если договор заключен Тазалык на ежедневной основе должен вывозить мусор, они вывозят раз в три дня. Эти баки рассчитаны на определенное количество людей, рассчитано наполняемость на день-два. Если мусор не вывозится, то выходит такая картина, что мы полностью утопаем в мусоре»,- говорит председатель ОСИ «Юбилейный-47» Гульшат Байтова.

Директор организации, которая вывозит мусор, рассказал свою версию, почему так происходит. Все дело в том, что далеко не все люди заключили с предприятием договор. Александр Кушнир объясняет, в микрорайоне Юбилейный проживает 15 тысяч человек, договор с ними заключили только 4 тысячи жителей. Контейнеры «Тазалык» устанавливает именно по числу договоров. Если их станет больше, соответственно, и количество контейнеров здесь увеличится, и их заполняемость не будет такой быстрой. При этом, если договоры в ближайшее время не начнут заключать другие жители «Юбилейного», то придприятие готово пойти на крайние меры.

«Если в микрорайоне мы не наведем порядок, и люди не осознают все, я вынужден буду до конца года доработать и с нового года от этого микрорайона отказаться обслуживать этот микрорайон. Этот вид деятельности находится в конкурентной среде, пусть ОСИ, ПКСК ищут другую компанию, так не бывает потребление все за счет Тазалыка», — отмечает директор ТОО «Тазалык- 2012» Александр Кушнир.

Александр Кушнир отмечает, что такая же проблема была и в микрорайоне Аэропорт, из 15 тысяч его жителей договоры были заключены только у 8 тысяч человек. Сейчас же удалось добиться цифры 14 тысяч. Там увеличилось число контейнеров, и жалоб стало поступать в разы меньше.

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