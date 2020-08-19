Больше года жительница Костаная не может получить свидетельство о рождении ребенка

В редакцию Алау обратилась жительница Костаная. Вот уже больше года ее дочь живет без свидетельства о рождении. Женщина несколько раз пыталась оформить документ, но получала отказы в отделе регистрации актов гражданского состояния. Причиной служили неверные данные, переданные из местного ЦОНа, передает alau.kz

В редакцию Алау обратилась жительница Костаная Юлия Лянгольф. В июле прошлого года она родила дочку — Николь Александровну. Но дело в том, что по документам маленькой Николь не существует, ее нет ни в одной базе. Девочка больше года живет без свидетельства о рождении. Как получилось, что ребенок без документов?

«Я не успела сначала подать сразу на свидетельство о рождении, потому что нас положили в больницу с ребенком. Она срыгивала. Мы пролежали там, в больнице, нам потом выписали антирефлекснусю смесь, которая стоит 5000 на три дня ее хватало. Потому устроилась на работу, моего ребенка никто бы не кормил. Мне надо смесь покупать, памперсы, все надо было покупать», — рассказала Юлия Лянгольф.

Юлия Лянгольф обратилась за документами только в сентябре, то есть почти 3 месяца после рождения дочки. Но получила отказ. Сразу после она пошла к руководителю РАГС, чтобы разобраться в ситуации.

«Говорит, 285 дней должно пройти после развода и потом только мы вам дадим свидетельство о рождении. Тогда и приходите», — пояснила Юлия Лянгольф.

Женщина выждала этот срок, а затем обратилась снова — уже в этом году. В итоге, еще два отказа. Со слов Юлии, причиной отказов стали неверные данные, переданные в РАГС из ЦОНа.

«На ваше заявление от 26.06.2020 года о регистрации рождения в отношении Лянгольф Н.А. отдел РАГС сообщает, что удовлетворить Ваше обращение не представляется возможным, так как оператором заявление установленного образца оформлено ненадлежащим образом. В связи с чем, произвести государственную регистрацию рождения в отношении Розумович К.Е. не предоставляется возможным», — говорится в ответе РАГС.

В последнем отказе, оказалось, что ошибка допущена не только специалистом ЦОНа, но и РАГСа. При отправке официального письма, специалисты органов регистрации указали неверную фамилию. На бумаге откуда-то появилась Розумович К.Е., тогда как дочка Юлии — Лянгольф Николь. Специалист РАГСа рассказала, что такая оплошность была допущена случайно. А вот сами отказы правомерны. Путаница произошла из-за развода Юлии.

«Мы ей дали отказ на основании статьи 192 пункта 3. При регистрации рождения ребенка, если в случае расторжения брака не прошло 280 дней с момента расторжения брака, сведения об отце вносятся на основании заключения брака», — указала главный специалист отдела РАГС аппарата акима г.Костанай Татьяна Богомолова.

Татьяна Богомолова пояснила, что ребенок был рожден в браке и нужный срок для внесения в базу других данных не прошел. Но в ЦОНе этого не проверили и заполняли все только со слов Юлии. Помимо этого, женщине сразу не объяснили все законодательные аспекты после первого отказа, ни в ЦОНе, ни в РАГСе.

«По данному факту сегодня проводится внутренне расследование. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день у сотрудницы ЦОНа №2 города Костанай, которая указана в отказе органов РАГС взята объяснительная. Проверка будет проведена. В свою очередь, от филиала госкоропорации «Правительство для граждан» по Костанайской области хотелось бы подчеркнуть, что мы окажем помощь гражданке Лянгольф получении свидетельства о рождении», — пояснила PR-менеджер филиала НАО «ГК»Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

С документами Николь и маме помогут. Но женщина обеспокоена и тем, что ребенок нуждается в операции. У нее гемангиома теменной области. Но сделать операцию они не могут, ведь Николь по документам не существует. Просто сходить на бесплатный прием к врачу тоже невозможно, все это время девочку наблюдают у частных специалистов. Кроме этого, Юлия не смогла получить послеродовое пособие. Сейчас они живут на пенсию матери Юлии на даче.

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