Больше групп с государственным языком обучения будет в детсадах Костаная в новом учебном году

В целях реализации закона «О языках» в дошкольных организациях Костаная расширяется сеть групп с государственным языком обучения. Об этом говорится в ответе отдела образования акимата Костаная на запрос редакции Алау-ТВ.

На новый 2022-2023 учебный год открывается 17 новых групп с государственным языком обучения. Всего в смешанных ясли-садах 89 групп с государственным языком обучения и 115 групп с русским языком обучения.

К примеру, в 44 детском саду Костаная на новый учебный год откроют две группы для малышей, которые будут обучаться на государственном языке. Плюс одно логопедическая.

В детском саду №9 в этом году набирают малышей в две группы, одна из которых с русским языком обучения, вторая на казахском. В детском саду №69 объявлен набор только в одну группу малышей. Там дети будут обучаться на госязыке.

В новом учебном году, по данным отдела образования акимата Костаная, открывается 31 группа на государственном языке обучения и 17 групп на русском языке.

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