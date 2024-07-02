Больше кандасов будут принимать регионы

Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях перераспределения региональной квоты приема кандасов и переселенцев, согласно текущей потребности регионов, вносятся изменения в приказ главы ведомства от 27 декабря 2023 года № 530 «Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год». Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 июля.

Документ предусматривает увеличение региональной квоты приема кандасов на 600 человек за счет снижения региональной квоты приема переселенцев на такое же количество в рамках общеустановленной квоты.

Потребность в изменении региональных квот обусловлена увеличением численности кандасов, прибывших в трудодефецитные регионы — северные регионы.

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