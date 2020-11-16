Больше месяца жители 10 домов в Костанае не могут получить ответ, когда им восстановят газ

Больше месяца остаются без газа жители десятка домов в Костанае. Напомним, возгорание газовой трубы, и обшивки дома 161 по улице Тауелсiздiк произошло ещё 7 октября, в тот день газ отключили в этом доме и девяти ближайших, и нет его до сих пор. Добиться вразумительных объяснений люди не могут ни в одной из ответственных служб. В городском акимате сообщили, что о проблеме знают, держат вопрос на контроле, но ситуация от этого не меняется, передает alau.kz

Больше месяца жители сразу 10 домов на улицах Тауелсiздiк , Урицкого и Аль-Фараби вынуждены обходиться без газа. Сейчас они готовят еду с помощью мультиварок и электрических плит, что обходится не дёшево. Дело в том, что 7 октября в доме 161 по улице Тауелсiздiк произошел пожар, горела газовая труба и обшивка дома. Было эвакуировано 45 жильцов и прекращена подача газа. С тех пор, жители часто видят сотрудников газовой службы, но ответа, когда, же им вновь подключат газ, так и не могут добиться. Они уже обращались в «КазТрансГазАймак» и в акимат.

«У меня лежат 2 письма к акиму города, 1 письмо лежит к акиму области, и вся эта переписка сейчас находится в городской прокуратуре. Действий никаких не предпринято», — поделился управляющий домом №161 по улице Тауелсiздiк Евгений Притула.

В городском акимате о проблеме знают, и, по их словам, держат ситуацию на контроле. Там указывают, что подать газ в дом не могут, поскольку на газовой трубе есть напряжение, и это просто не безопасно. Там же объясняют, почему газа нет сразу в нескольких домах.

«Данный газопровод он идет магистральный и отключить отдельно дом Тауелсiздiк 161 на котором на сегодняшний день газопроводе присутствует напряжение отключить отдельно не получается, так как газопровод идет магистральный. В связи с этим отключено порядка 10 домов», — рассказал главный специалист отдела жилищных отношений акимата г.Костанай Алмат Даумов.

В злополучном доме №161 не раз проводилась экспертиза, жильцам посоветовали сделать заземление всех металлоконструкций, чтобы избавиться от напряжения. Заземление было сделано, но вот результата это не дало, напряжение так и осталось. В итоге жители решили заплатить 75 тысяч тенге за независимую экспертизу.

«Эксперт указывает, что здесь недостаточно проведена работа по устранению от газАймака. Это заключение есть не только у меня, но и у газовиков. Но самое интересное, что, ни на одно письмо, которое я написал газовикам, у меня до сих пор нет ответа», — пояснил Евгений Притула.

«В ходе обследования также было дано заключение, то что на газопроводе отсутствует изолирующая накладка. В связи с этим будет направлено письмо обслуживающей организации «КазТрансГазАймак» с просьбой восстановить данную изолирующую накладку на газовой трубе», — указал Алмат Даумов.

Алмат Даумов пояснил, что восстановление газа сейчас полностью зависит от газовой службы, но с ней у всех пока только переписка. Когда же в этих домах появится газ, могут ответить только в КазТрансГазАймаке. Но по словам Алмата Даумова, отсутствие газа может еще растянуться на неопределенное время из-за экспертиз, самих работ и прочего. Чтобы все-таки узнать какие работы проводит газовая служба по устранению неполадок, и когда жителям вернут газ, мы еще на прошлой неделе направили запрос в предприятие КазТрансГазАймак, но ответа пока нет.

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