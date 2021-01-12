Больше месячной нормы осадков выпало в Костанае за три дня

За прошедшие дни в Костанае выпало больше месячной нормы осадков. Об этом сообщили сотрудники филиала «Казгидромет». Но теперь вслед за обильными снегами регион накроют крепкие морозы. Причем серьезное понижение температуры зафиксируют уже сегодня ночью, передает alau.kz

Невесомые снежинки принесли весомые проблемы костанайским коммунальщикам. За последние три дня норма осадков, выпавших в городе, превысила месячную норму. Вместо стандартных 19 миллиметров в месяц за двое суток выпал 21.

«Прошедшие снегопады, местами даже обильные, были связаны с выходом атлантического циклона. Он прошел через Европу и вышел на наши регионы. Осадки прошли по всей области. Сильные, более интенсивные осадки прошли в Костанае, северные и западные районы»»,- сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

На борьбу с сугробами коммунальщики бросили все силы. Ведь кроме самой погоды подгоняли их поступающие звонки в центр «iKomek». Там, начиная с 9 января, зарегистрировали больше 200 обращений, которые связаны с последствиями выпавшего снега. Пострадали по большей части внутриквартальные улицы и частный сектор, причем как на КСК, так и на КЖБИ.

«На сегодняшний день работает 94 единицы техники и 297 работников на ручной очистке от снега – это автобусные остановки, пешеходные, тротуары, надземные, подземные переходы. В ночь на 12 января было задействовано 73 единицы техники. Сегодня в ночь на 13 января будет около 80 единиц техники выведено на санитарную очистку от снега и наледи»,- рассказал Алишер Батырбеков, директор ситуационного центра «iKomek».

Снежные валы, которые сейчас остаются по краю проезжей части обещают убрать. Но вначале необходимо очистить саму дорогу на всех городских улицах. В среднем на эти работы у коммунальных служб должно уходить 3 дня после выпадения обильных осадков.

«Также в связи с погодными условиями было нарушено движение курсирования автобусных маршрутов. Был составлен акт о нарушении отделом ЖКХ о досудебном регулировании с указанием всех нарушений. То есть поступило 11 обращений с жалобой на 22 маршрут»,- сказал Алишер Батырбеков.

Но на этом капризы погоды в Костанае не закончатся. Вслед за снегом придут морозы.

«С завтрашнего дня ожидается резкое понижение температуры. На сегодняшнюю ночь мы ждем 25-30 по области, местами 33. В завтрашнюю ночь еще морознее будет 28-33, местами 36 мороза. Днем 20-25, местами 28 мороза»,- предупредила Антонина Шибаршина.

Зато с 15 января температура вновь повысится. Но смена погоды принесет и возможность новых осадков. Причем ими могут стать не только мокрый снег, но и ледяной дождь. Дневная температура к концу недели повысится до 2-7 градусов мороза, а ночью до 10-15.

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