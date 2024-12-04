В Костанайской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автомобильных дорог установлены факты необоснованного завышения стоимости работ. Так, акиматы включали в смету по текущему и среднему ремонту непредвиденные расходы в размере 2% от суммы проекта. Об этом сообщает Антикоррупционная служба.

При этом законодательством такие затраты не предусмотрены. В результате стоимость ремонта дорог увеличилась на 840 млн тенге.

«Кроме того, при формировании сметы не учитывались внесенные изменения по расчету сметной прибыли. Применяли старый норматив – 8% (по-новому 5%), что также привело к удорожанию проектов. Как показал мониторинг, контроль качества выполненных подрядчиком работ проводится только на некоторых участках дорог. Акиматы сами выбирали, какие дороги пройдут лабораторные исследования.В результате ежегодно 20%-30% ремонтируемых участков не обследовались филиалом Национального центра качества дорожных активов. К примеру, в Мендыкаринском районе испытания провели лишь на 3 километрах дороги «Боровской-Узынагаш», при ее протяженности – 28 километров», -= сказано в сообщении.

По итогам анализа акиматом Костанайской области пересмотрены условия договоров, исключены непредвиденные расходы, а также подрядные организации возместили необоснованно полученные средства в размере 32 млн тенге. В 2025 году запланирован полный охват экспертизой ремонтируемых дорог.

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