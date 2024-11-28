Пенсионные активы казахстанцев по состоянию на 1 ноября составили 21,6 трлн тенге. Рост за 10 месяцев текущего года превысил 3,7 трлн тенге. За год пенсионные активы увеличились на сумму порядка 4,4 трлн тенге.

По состоянию на 1 ноября 2024 года пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов составили более 20,7 трлн тенге (прирост за год – 24,5%, с начала года – 19,9%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ сформирована в размере порядка 633,8 млрд тенге, показав рост за год на 15,3%, с начала текущего года – на 11,5%. Самый большой прирост (47,3% за год, 39,2% — с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил более 7,3 млрд тенге.

На пенсионные счета вкладчиков (получателей) с 1 января 2024 года поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 10 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 194,9 млрд тенге.

Пенсионные накопления увеличиваются за счет поступлений в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за 10 месяцев 2024 года составили более 2,2 трлн тенге (рост на 29,7% или 514,6 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

Рост показывают все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета по учету обязательных пенсионных взносов с начала года на 1 ноября поступило порядка 2 трлн тенге. Это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.