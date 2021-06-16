Больше не вернусь. О розыске подростка в Костанайской области рассказали в полиции

16-летний костанаец поссорился с мамой по поводу учебы, и, уходя утром из дома, оставил записку, что больше не вернется. Сбежавшего из дома подростка искали полицейские и волонтеры Костаная.

Подростка разыскивали почти сутки.

«В ходе ссоры он разбил свой телефон, и когда ушел из дома, он был без связи. На поиски данного подростка был задействован личный состав управления полиции города, а именно участковые инспектора по делам несовершеннолетних, розыскники, сотрудники батальона патрульной полиции, и волонтеры. В ходе поисков данного подростка были отработаны дружеские связи, родственные, места массового скопления детей, железнодорожный, автовокзал, парки, скверы», — рассказала начальник отделения ювенальной полиции УП Костаная Бахыткуль Жунусова.

Однако все старания оказались тщетными. Ни в Костанае, ни в его ближайших окрестностях юношу не обнаружили. Судьба его стала ясна только на утро. Подросток нашелся в соседней области, за несколько сотен километров от дома.

«Он доехал к своему отцу в Актюбинскую область. Позвонил отец несовершеннолетнего Игоря и сообщил матери, о том, что с ним все в порядке. Он добирался на попутках», — рассказала Бахыткуль Жунусова.

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