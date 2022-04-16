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Больше одного миллиарда тенге задолжали жители Костанайской области за коммунальные услуги

avesta-news.kz

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Лидером по числу неплательщиков является Костанай.

По данным на конец марта, задолженность населения перед коммунальщиками составила 1 миллиард 50 миллионов тенге. Из них 625 миллионов жители региона задолжали за теплоснабжение, 208 — за воду и канализацию, 197 миллионов — за электроэнергию. Меньше всего, а это чуть более 20 миллионов, за газ.

Наибольшее количество должников проживает в Костанае. Общая сумма их долга составила 450 миллионов тенге. Коммунальщики проводят работу по взысканию долгов. В свою очередь аким области Архимед Мухамбетов на прошедшем совещании, отметил слабую работу акимов в вопросе выделения жилищных пособий на расходы за коммунальные услуги.

Сегодня на эти цели выделяется почти 15 миллионов тенге.

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