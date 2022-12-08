Больше похоже на январь. Температуры декабря костанайские синоптики назвали необычно низкими

Согласно данным метеорологов, первые дни декабря ниже на 4-5 градусов среднеклиматической нормы обычной для этого времени.

А причина — Сибирский антициклон, который захватил практически всю Россию и Казахстан. Причем он такой обширный, что не даёт пробиться через себя другим более теплым циклонам. К концу недели, к выходным потеплеет, и в области ожидается ослабление мороза.

К концу недели прогнозируется до -18-20 ночью, — 10-15 градусов — днем. В начале следующей недели погода вновь изменится, потому что к нам двинется теплый циклон с запада. В связи с этим возможен снег, станет теплее — днем — 7- 12 градусов и ночью до минус 17.

«У нас по месячному долгосрочному прогнозу ожидается повышение температуры второй декады, несоответствие, третья декада тоже должна была быть более менее теплой. Первая половина третьей декады — потепление, а вот вторая — похолодание. Это не ожидалось», — говорит начальник отдела КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Сибирский антициклон замедлил все климатические процессы, поэтому говорить о том, что 31 декабря будет холодно, синоптики не решаются. Погода на новый год станет известна ближе к 20 декабря.

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