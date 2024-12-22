Больше половины опрошенных выступили против перехода на единый часовой пояс в Казахстане, сообщает Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, передает агентство КазТАГ.

«С 27 ноября по 11 декабря 2024 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope провело опрос граждан на тему «Наиболее резонансные события 2024 года в Казахстане». Проект реализует Международный центр журналистики MediaNet в сотрудничестве с исследовательским центром Paperlab при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра. Итоговый опрос бюро Demoscope традиционно посвящен наиболее значимым событиям уходящего года. Ключевыми темами исследования стали: восприятие гражданами перехода на единый часовой пояс, а также оценка социально-значимых сфер жизни. С 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единое время. Однако дискуссии относительно данного решения продолжаются. По данным опроса Demoscope, большая часть граждан (53,1%) его не поддерживают. При этом, 22,1% выражают одобрение, 15,5% – равнодушие, а 7,4% – ничего про это не слышали», — говорится в сообщении.

Ключевым индикатором, определяющим отношение к реформе, назван регион проживания респондентов.

«Показательно, что почти во всех областях Казахстана преобладает доля граждан, которые не поддерживают это решение. Особенно явно выражено недовольство в тех регионах, где время было переведено на час назад. Подавляющее большинство жителей восточных и центральных регионов (74,6%) – Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Карагандинской, Улытауской областей – высказались против универсального часового пояса. Значительная часть противников зафиксирована в Алматы (68,4%) и Астане (55,7%). 47,8% недовольных данной инициативой в южных регионах, включающих Шымкент, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую и Туркестанскую области. В северных областях – Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской – позицию против выразили 45,3%», — уточнили авторы опроса.

Единственным регионом, где сторонники перехода на единое время незначительно преобладают назван Западный Казахстан (Актобе, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области): 31,8% – за нововведение и 30,6% – против.

«Для определения наиболее резонансных событий 2024 года, участников опроса Demoscope попросили назвать два-три, которые они считают наиболее значимыми. Ими стали: паводки (10,8%), референдум по строительству АЭС (10,4%) и убийство Шерзата Болата в Талгаре (7,8%). Также в рейтинг резонансных событий вошли: переход на единый часовой пояс (7,6%); землетрясения (6,4%); приговор Бишимбаеву за убийство Салтанат Нукеновой и поправки в закон о бытовом насилии (4,4%); девальвация тенге (3,1%); выступления наших спортсменов на Парижской Олимпиаде (2,6%); международные мероприятия, государственные визиты (2,3%); всемирные игры кочевников в Астане (2%)», — сказано в сообщении.

Еще одним важным индикатором уходящего года названы проблемы, которые больше всего волнуют граждан.

«По данным Demoscope казахстанцев больше всего беспокоят низкие доходы и уровень оплаты труда (37,6%), рост цен на товары первой необходимости (28,3%), а также коррупция (26,8%). Характерно, что по данным предыдущих опросов Demoscope, низкие доходы и коррупция являются ключевыми факторами утечки квалифицированных кадров и препятствуют развитию отечественного спорта», — добавили в бюро.

Среди основных социальных проблем были также названы:

— низкий уровень пенсий, пособий, стипендий – 20,6%;

— загрязненная окружающая среда – 19,3%;

— неудовлетворительная система образования – 16,2%;

— неудовлетворительная система здравоохранения – 16,1%;

— недоступность жилья или его неудовлетворительное состояние – 13,1%;

— нехватка рабочих мест и сложности с трудоустройством – 12,7%;

— плохая транспортная инфраструктура (дороги, тротуары и так далее) – 9,3%.

«Опрос Demoscope зафиксировал недовольство казахстанцев состоянием ключевых сфер жизни. Наиболее критично казахстанцы оценивают ситуацию с экологией (54%), экономикой (46,5%) и уровнем жизни граждан (43,3%). Также отрицательно оцениваются сферы: занятости и трудоустройства (32,9%), здравоохранения (31,4%), правопорядка и безопасности (26,6%), образования (26,3%) и политических и гражданских свобод (20%). Ухудшение общественной оценки становится более заметным при сравнении результатов опросов Demoscope за два года. В декабре 2023-го казахстанцы также оценивали состояние значимых сфер жизни. Данные в динамике демонстрируют откат во всех направлениях в среднем на 8%», — отмечают авторы.

Наибольший негативный тренд, по их словам, наблюдается в оценке экономической ситуации: если в 2023 году 33,4% отметили ее ухудшение, то в 2024 году этот показатель вырос до 46,5%.

«Интересно, что, несмотря на ухудшение условий жизни, большинство казахстанцев (58%) сохраняют оптимизм и верят, что 2025 год будет лучше текущего. При этом 14% убеждены, что новый год будет примерно таким же, 6,3% ожидают, что 2025 год будет сложнее, а 21,7% затрудняются в прогнозах. Исследование Demoscope отражает довольно высокий уровень социальной неудовлетворенности, который усугубляется неприятием большинством казахстанцев государственных решений. Эти факторы в перспективе могут способствовать росту протестных настроений и социальной нестабильности», — добавили в бюро.

Как отмечается, в некоторых вопросах респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

«С 27 ноября по 11 декабря 2024 года было опрошено 1100 человек в 17 областях и городах республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент). Опрос проводился путем телефонных интервью среди абонентов сотовой связи Казахстана. Основой выборки послужила база номеров, полученных с помощью генератора случайных чисел. Телефонный опрос осуществлен контакт-центром ТОО «КТ CloudLab». В опросе приняли участие 47,5% мужчин и 52,5% женщин старше 18 лет. 43,1% предпочли отвечать на казахском языке, 56,9% – на русском. 70,4% респондентов – казахи, 14% – русские и 14,9% – представители других национальностей. 66,7% респондентов проживает в городе, 33,2% в сельской местности», — описали в бюро методологию опроса.

По словам авторов, данные взвешены по таким параметрам, как пол и возраст респондентов.

«Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 3%. Уровень достижимости респондентов (response rate) составил 9,6%. Опрос реализован ОФ «Международный центр журналистики MediaNet» при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра. Данные опроса отражают точку зрения респондентов», — говорится в сообщении.

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