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Больше полумиллиарда тенге задолжали костанайцы КТЭК

pixabay.com

Как отмечают сотрудники тепловой компании именно от погашения долгов зависит завершение ремонтных работ. Сейчас они проводят активную работу со злостными неплательщиками, и приходят к ним в гости с уведомлениями. Если это не поможет — тепловики готовы идти на крайние меры и судиться с должниками.

Дебиторская задолженность костанайцев за отопление и горячую воду превысила 550 миллионов тенге. Как отмечают в тепловой компании среди них есть те, кто не оплачивает свыше двух месяцев, больше года, и, как называют тепловики, — «безнадежная оплата», те кто задолжал уже больше трех лет. Но, именно в период проведения ремонтных работ погашение задолженности очень важно и нужно.

«Те проекты, которые мы делаем самостоятельно — это капремонт, инвестпрограммы — они влияют. То есть люди, неоплачивающие долги, в итоге возвращаются к нашим абонентам. То есть там, где мы хотели проложить и обновить сети, они не будут обновляться, к сожалению»,- говорит заместитель директора ГПК КТЭК Арман Жунусов.

Завершение ремонтных работ, как заверили в КТЭК, напрямую зависит от финансового состояния предприятия. Предприятие на регулярной основе проводит рейды по должникам. Приходят в гости к тем, у кого счета не оплачены больше двух месяцев, на первый раз предупреждают, и дают срок, в который необходимо погасить долг. Если этого не происходит теплокомпания идет на крайние меры — отключает от горячей воды.

«В неделю такие большие рейды проводятся два раза, эффект от этих рейдов есть, но все же для нашего предприятия — это капля в море. Мы собираем при рейдах, ну в последний раз — 1,5 миллиона. За один день, обошли 5,6 и 7 микрорайоны. Кстати, в новых микрорайонах в Юбилейном, Кунае много должников. Казалось бы, только приобрели недвижимость»,- начальник абонентской службы Алибек Сабыр.

Работу с должниками намерены в теплокомпании продолжать и дальше, более того, ее хотят усилить, и выезжать к злостным неплательщикам еще чаще. Чтобы этого не произошло, в КТЭК рекомендуют закрывать все свои задолженности своевременно.

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