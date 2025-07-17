Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску жителя Костаная к КТЭК о возмещении материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в декабре 2024 года, истец, управляя транспортным средством, при подъезде к стояночному месту въехала в открытый канализационный колодец. Открытый колодец не был обозначен ограничителями и временными знаками, в результате чего произошло повреждение транспортного средства истца и причинен материальный ущерб.

По результатам отчета об оценке, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила 599 000 тенге. Факт причинения ущерба истцу, ответчиком не оспаривается.

В ходе рассмотрения дела, суд пришел к выводу, что тепловая камера (колодец), находится на балансе КТЭК. Таким образом, обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.

Кроме того, «КТЭК» было привлечено к административной ответственности за невыполнение требований при производстве работ на дорогах, а именно за отсутствие временных дорожных знаков, что привело к повреждению транспортного средства истицы.

Постановление суда по этому делу вступило в законную силу. Таким образом, на основании представленного истцом отчёта о стоимости восстановительного ремонта автомобиля, суд принял решение удовлетворить иск о возмещении материального ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием.

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