В Казахстане рассматривают законопроект о бережном потреблении газа. Документ уже одобрен Мажилисом в первом чтении. Активное участие в разработке поправок принимает депутат Едил Жанбыршин.

По словам мажилисмена, действующая система ценообразования не учитывает фактические объёмы потребления. Законопроект предусматривает введение региональных норм — с учётом климатических условий. Иными словами, предлагается внедрение дифференцированного тарифа: чем выше потребление сверх установленной нормы, тем выше оплата.

Превышение нормы — по повышенному тарифу

Главный инженер костанайского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Андрей Неверов пояснил, что потребление газа выше нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу.

На сегодняшний день для социально уязвимых категорий граждан в рамках программы «Социальный кошелёк» утверждена норма — 920 кубометров на домовладение. Окончательный размер нормы бережного потребления будет определён местными исполнительными органами после принятия закона.

Переход на «умные» счётчики

Кроме того, проект закона предусматривает поэтапный переход на счётчики с дистанционной передачей данных. Это связано с тем, что часть потребителей игнорирует требования о передаче показаний, а контролёры сталкиваются с отказами в предоставлении данных.

По словам Андрея Неверова, планируется создание единой цифровой системы учёта газа. Передача данных будет осуществляться автоматически в общую базу, что упростит процесс для потребителей и повысит прозрачность контроля.

Стоимость и замена приборов

Генеральный директор «QazaqGaz Aimaq» сообщил, что компания уже изучила рынок отечественных производителей «умных» счётчиков. Несколько предприятий внесены в реестр казахстанских товаропроизводителей. Средняя стоимость приборов составляет от 37 до 55 тысяч тенге.

По словам депутата Едиля Жанбыршина, замену счётчиков планируется осуществлять за счёт газоснабжающих организаций. Соответствующую норму намерены закрепить в законопроекте.

