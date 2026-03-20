Водохранилища Костанайской области под риском: три объекта требуют срочного ремонта

В Костанайской области насчитывается 11 водохранилищ, из которых шесть имеют республиканское значение и находятся в ведении филиала «Казводхоз». По словам специалистов, все объекты функционируют в штатном режиме, однако часть из них нуждается в обновлении.

Какие водохранилища в неудовлетворительном состоянии

По итогам обследований, проведённых за последние два года, в неудовлетворительном состоянии находятся Амангельдинское, Сергеевское и Верхнетобольское водохранилища. Специалисты отмечают, что эти объекты требуют ремонта.

Как пояснил исполняющий обязанности директора Костанайского филиала «Казводхоз» Бахтияр Усенов, водохранилища эксплуатируются с 1959 по 1972 годы. За это время проводились необходимые ремонтные работы, в том числе на железобетонных конструкциях и металлических элементах.

Реконструкция всех водохранилищ

В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации сразу для всех шести республиканских водохранилищ. После этого реконструкция будет проводиться поэтапно.

Подготовка к паводку

Подготовка к паводковому периоду в регионе уже началась. Водохранилища заполнены в среднем на 67%, а с 18 марта стартовал контролируемый сброс воды.

Сейчас, например, с Верхнетобольского водохранилища сброс составляет около 1,1 кубометра в секунду, а на Каратомарском — увеличен до 10 кубометров в секунду для ослабления ледяного покрова. Объёмы сброса регулируются в зависимости от погодных и гидрологических условий.

Меры безопасности

Специалисты отмечают, что ведётся тесное взаимодействие с местными органами власти и водными хозяйствами России, так как уровень воды в регионе напрямую зависит от трансграничных потоков.

К паводковому периоду на гидроузлах подготовлены запасы материалов и топлива, закуплены дополнительные моторные лодки. Также на всех объектах предусмотрены системы оповещения, включая ручные сирены.

В «Казводхозе» заверили, что республиканские водохранилища готовы принять паводковые воды и ситуация находится под контролем.

