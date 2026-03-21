Магнитная буря накрыла Землю: мощные сияния и влияние на людей

В ночь на 21 марта, спустя примерно 20 часов после прихода плазменного облака, на Земле началась магнитная буря. Явление сопровождалось мощными полярными сияниями, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, наблюдались сияния максимальной интенсивности, при этом основной центр свечения сместился в сторону Европы.

Учёные ранее предупреждали, что геомагнитные возмущения могут продолжаться около шести суток. Однако точные сроки и динамику предсказать сложно из-за влияния множества факторов, включая корональные дыры на Солнце.

Магнитные бури уровня G2–G3 относятся к умеренным и сильным. Они могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей — вызывать головные боли и общее недомогание. Также возможны перебои в работе навигационных систем и связи. Несмотря на это, такие бури не считаются экстремальными.

