Магнитная буря накрыла Землю: мощные сияния и влияние на людей

В ночь на 21 марта, спустя примерно 20 часов после прихода плазменного облака, на Земле началась магнитная буря. Явление сопровождалось мощными полярными сияниями, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным специалистов, наблюдались сияния максимальной интенсивности, при этом основной центр свечения сместился в сторону Европы.
Учёные ранее предупреждали, что геомагнитные возмущения могут продолжаться около шести суток. Однако точные сроки и динамику предсказать сложно из-за влияния множества факторов, включая корональные дыры на Солнце.
Магнитные бури уровня G2–G3 относятся к умеренным и сильным. Они могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей — вызывать головные боли и общее недомогание. Также возможны перебои в работе навигационных систем и связи. Несмотря на это, такие бури не считаются экстремальными.
Бизнес Казахстана в шоке: новые налоги и сбои мешают работать
Водохранилища Костанайской области под риском: три объекта требуют срочного ремонта
