ГКП «Костанай-Су» распространило сообщение для потребителей.

ГКП «Костанай-Су» информирует, что с 1 января 2025 года в связи с изменениями в законодательстве, а также в целях стимулирования населения к ресурсосбережению планируется применение дифференцированного тарифа на услугу водоснабжения в зависимости от объема потребления на одного человека в месяц.

В случае потребления услуги свыше 3 м3 в месяц на одного человека будет применяться повышающий коэффициент:

свыше 3 м3 до 5 м3, коэффициент будет равен 1,2 к утвержденному тарифу

свыше 5 м3 до 10 м3, коэффициент будет равен 1,5 к утвержденному тарифу

свыше 10 м3, коэффициент будет равен 2 к утвержденному тарифу.

«В целях исключения необоснованного начисления потребителям за услугу водоснабжения «Костанай-Су» просит потребителей услуги водоснабжения обратиться в абонентский отдел для проведения сверки количества лиц зарегистрированных на адресе собственника жилья. Обращаем Ваше внимание, что у потребителей не имеющих приборов учета воды введение дифференцированного тарифа может привести к увеличению оплаты за услугу водоснабжения в два раза! Установка прибора учета и его своевременная поверка позволит избежать необоснованного начисления за услугу водоснабжения!», — говорится в сообщении ГКП.

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