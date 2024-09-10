Больше потребляешь-больше платишь. В РК тарифы на комуслуги будут формировать по-новому

Министр национальной экономики нашей страны Нурлан Байбазаров рассказал, как изменятся подходы при формировании тарифов за комуслуги, передаёт BaigeNews.

«До конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по принципу «больше потребляешь – больше платишь». Наряду с этим, будут проработаны вопросы защиты интересов социально-уязвимых слоёв населения на оплату коммунальных услуг. Таким образом, в отраслевой закон будет введено понятие социально значимых услуг и их регламентация по аналогии с процессами оказания госуслуг», — сказал Нурлан Байбазаров.

В транспортно-логистической сфере, по его словам, в ближайшие три года будут утверждены регулируемые тарифы на железнодорожные перевозки грузов до уровня рентабельности.

«В социальном блоке будут приняты меры по повышению доступности и качества образования, здравоохранения и спорта, включая вопросы реформирования их финансирования. В этих целях рассматривается использование механизма государственно-частного партнерства, инструмента «социальный кошелек», дифференциации образовательных грантов. Особое внимание будет уделено модели дифференцированного подхода финансирования дошкольного воспитания и обучения в рамках государственного заказа по принципу «деньги за ребенком», — пояснил глава МНЭ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.