Больше с каждым днем. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области от оперативного штаба.

4 ноября в Костанайской области зарегистрировано 18 случаев COVID-19.

Заболевшие: 9 жителей г. Костанай, 2- г.Житикары, 2– г.Рудный, 3 — Камыстинского района и 2 — Костанайского района.

2 обследованы по самообращению, 2 в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар», 4 обследованы по эпидпоказаниям. Из числа инфицированных 6 с симптомами заболевания, 12 — бессимптомные.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 04 ноября зарегистрировано 3704 случая COVID-19, выписаны с выздоровлением 3223 человека.

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