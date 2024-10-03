Шумовые полосы становятся все более популярным средством повышения безопасности на дорогах. Эти специальные конструкции, созданные с целью предупреждения водителей о потенциальной опасности, применяются во многих странах, включая Казахстан. В Костанайской области по инициативе Управления административной полиции департамента полиции шумовые полосы активно внедряются на республиканских и областных дорогах.

К примеру, выше названные полосы нанесены на прямом участке дороги республиканского значения А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» на 405-404 км.

Также нововведения коснулись и автодорог М-36 и Р-36 на 466 и 609 км, где были нанесены шумовые полосы и обновлена желтая разметка. На асфальтовом покрытии с обеих сторон дороги появились трафареты с предупреждениями об «ограничении максимальной скорости» и «прочих опасностях». Эти меры направлены на привлечение внимания водителей и повышение их бдительности на потенциально опасных участках.

Сотрудники административной полиции с начала года провели порядка 3000 обследований дорог и выдали столько же предписаний на устранение выявленных недостатков.

«Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и аккуратными. Соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения является залогом безопасности для всех», — говорится в сообщении ДП Костанайской области.

Что такое шумовые полосы?

Они представляют собой специальные рифленые или выпуклые участки дорожного покрытия, которые расположены на обочинах или вдоль полос движения. При проезде автомобиля по таким полосам возникает характерный шум, который служит сигналом для водителей, чтобы они обратили внимание на дорогу. Эти полосы эффективно используются на участках, где существует риск засыпания водителей, или в местах с высокой аварийностью.

Как они работают?

Полосы функционируют как звуковой сигнал. Когда колесо автомобиля касается рифленой поверхности, создается звук, который слышен водителю. Это помогает предотвратить потерю концентрации и возможное засыпание за рулем. Такие меры особенно важны на длинных прямых участках дорог, где водители могут терять бдительность.

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