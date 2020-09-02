Больше сотни домов в КЖБИ горячую воду дадут в конце сентября

Жителям КЖБИ придется ждать подключения горячей воды еще около месяца. И дело не в стартовавшей городской опрессовке, а в том, что ремонт тепломагистралей никак не подойдет к концу, передает alau.kz

1 сентября должно было состояться долгожданное возвращение горячей воды, которую большую часть лета так ждала часть горожан. Но не случилось. Ждать обещанного придется еще почти месяц. А все из-за ремонта, который подрядчики никак не закончат.

«Учитывая, что подрядчик не успевает, то есть по вине подрядчика, на сегодняшний день мы не имеем возможности подать ГВС в эти дома. То есть порядка 110 домов в районе КЖБИ на сегодняшний день остаются без горячего водоснабжения. Ориентировочно сроки подачи ГВС в этом районе к концу сентября, то есть ближе к началу отопительного сезона»,- сообщила Салтанат Касенова, пресс-секретарь КТЭК.

Реконструкция тепломагистралей проходит по улицам Абая, Карбышева и Базовой на втором выводе котельной №3. Там привлечены три разных подрядчика: «Бак Билдинг», «Интерстиль» и «Евролидер». У них мы и попытались узнать, в чем причина затянувшихся сроков. Ведь ранее в КТЭК сообщали, что работы планируют завершить к началу сентября. Но вот поговорить удалось лишь с одним из подрядчиков — представителем актюбинского ТОО «Интерстиль» здесь в Костанае. Это организация занята на ремонте второго вывода котельной №3. В телефонном разговоре было сообщено, что сроки по ремонту у этого подрядчика обозначены до декабря, и сейчас работы идут даже с опережением срока. Теперь же работникам важно успеть до того, как на улице установятся холода.

«Ежегодно начало отопительного сезона возникает с постановления акима города. То есть, ссылаясь на температуру наружного воздуха, и по постановлению акима есть основание для того, чтобы стартовал отопительный сезон. Подрядчик, у него свой договор с акиматом, это проекты по заказу городского акимата или отдела ЖКХ. Мы лишь отвечаем за подачу ГВС и пуск теплоснабжения, когда необходимые условия создадутся погодные»,- сказала Салтанат Касенова.

Помимо ожидающей сотни домов в КЖБИ, отключения горячей воды начались и в других районах города. Но теперь уже планово. В Костанае стартовала опрессовка.

«С сегодняшнего дня, со 2 сентября, началась опрессовка по ТЭЦ теплосетей. Она продлиться до 13 сентября. Соответственно 14 сентября должен состояться пуск горячей воды. И по котельной №3 14 сентября стартует опрессовка и завершится где-то к 22 сентября, то есть там уже и начало отопительного сезона»,- сообщила пресс-секретарь.

На сегодня уже завершена опрессовка тепломагистралей котельной №2. В результате по улице Кобланды Батыра был выявлен порыв, и от горячей воды отключили 60 домов. Подача там возобновится 7 сентября. А вот о том, когда проведут опрессовку в микрорайоне Аэропорт, в КТЭК точно сказать пока не могут. Сроки не утверждены. Ориентировочно это произойдет после 14 сентября.

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