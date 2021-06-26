Больше стало зараженных коронавирусом в Костанайской области — оперштаб

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
25 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 15, г.Рудный — 5, г.Аркалык – 3, по 2 случая в Карабалыкском, Карасуском, Сарыкольском, Узункольском районах, по 1 случаю в г.Лисаковск, Денисовском, Камыстинском, Костанайском, им.Майлина районах.
30 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 25 июня 2021г. зарегистрировано 16610 случаевCOVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16100 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области