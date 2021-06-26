Больше стало зараженных коронавирусом в Костанайской области — оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

25 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 15, г.Рудный — 5, г.Аркалык – 3, по 2 случая в Карабалыкском, Карасуском, Сарыкольском, Узункольском районах, по 1 случаю в г.Лисаковск, Денисовском, Камыстинском, Костанайском, им.Майлина районах.

30 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 25 июня 2021г. зарегистрировано 16610 случаевCOVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16100 человек.

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