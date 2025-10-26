Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова заявила, что в стране прорабатывается вопрос сокращения учебной нагрузки школьников и объединения отдельных предметов, сообщает Qaz365.kz.

Отвечая на вопрос о возможном уменьшении количества уроков, министр отметила, что работа в этом направлении уже ведётся.

«Национальная академия образования разработала новый государственный стандарт обучения для 1–10 классов. Сейчас он проходит апробацию в пилотных школах. По результатам пилота в декабре будет принято окончательное решение по сокращению или объединению отдельных предметов», — уточнила Сулейменова.

По её словам, в министерство поступило около 500 обращений от учителей географии и других дисциплин с предложениями и замечаниями по поводу изменений.

«В субботу мы встретились с педагогами, выслушали все их мнения. Сейчас все предложения детально рассматриваются», — подчеркнула глава Минпросвещения.

Окончательное решение о том, какие именно предметы будут объединены или сокращены, планируется объявить в конце декабря.

