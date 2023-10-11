Больше трех тысяч фиктивных техосмотров будут аннулированы

Больше 3 тысяч диагностических карт, по которым обнаружили нарушения правил прохождения техосмотра, аннулируют в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии», сообщает informburo.kz

Нарушителям отправят SMS сообщения от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра.

По итогам мониторинга диагностических карт с участием рабочей комиссии обнаружили нарушения по 3324 диагностическим картам, имеющим признаки проведения фиктивного технического осмотра транспортных средств в виде редактирования фотографий.

На данный момент в Единую информационную систему «Техосмотр» подключены 820 операторов технического осмотра.

По данным НИТ, в ближайшие дни ожидается аннулирование данных карт. После в мобильном приложении eGov mobile цифровой документ также не будет отображаться.

«С 4 июля вступили в силу новые нормативы, которые утверждают отмену поддельных техосмотров на уровне законодательства. Совместно с комитетом транспорта мы планируем принять меры по отмене техосмотров за выявленные нарушения. Мы надеемся, что после таких действий наши граждане больше не будут «приобретать» техосмотры, а будут проходить их в полном соответствии с законом. В конечном итоге, безопасность и жизни людей на дорогах – это прежде всего ответственность самих водителей», – сообщил председатель правления АО «НИТ» Ростислав Коняшкин.