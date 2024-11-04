«Цифровой рядовой» — тотальную цифровизацию внедряет Минобороны Казахстана. Отныне каждый шаг солдата будет сопровождаться видеокамерой и фиксироваться в памяти искусственного интеллекта, передает ru.sputnik.kz

Об этом рассказал заместитель министра обороны Казахстана Дархан Ахмедиев. По его словам, это позволить усилить обеспечение безопасности.

Система распознавания лиц и номеров автотранспорта позволит выявлять посторонних людей на территории воинских частей, определять скопления людей и задымление помещений, контролировать доступ к комнате хранения оружия и защищать периметр военных объектов и складских помещений.

«Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют выявлять оставленные предметы, обнаруживать выведение камер из строя; контролировать дневального; выявлять потенциальные кражи; обнаруживать потери сознания и падения; выявлять несанкционированный бег», — пояснил Дархан Ахмедиев.

В настоящее время система видеоаналитики проходит пилотное тестирование в административном здании Министерства обороны и воинских частях Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Заместитель министра согласился с мнением, что видеонаблюдение позволить искоренить неуставные отношения в воинских частях – камеры будут фиксировать все происходящее в «укромных уголках».

«В сами кабинки (туалетов — прим. Sputnik) никто камеры устанавливать не будет, но в проходах предполагаются камеры.Но в проходе предполагается, что камеры будут. Искусственный интеллект мы сейчас внедряем для изучения видеопотоков», — пояснил замминистра.

Искусственный интеллект станет следить, чтоб «больше трех не собирались». Система будет отслеживать солдат, «скучковавшихся» немногочисленной группой по 2-3 человека одновременно и в одном месте. Если группа лиц будет отсутствовать значительное время, система подаст сигнал дежурному по части, вышестоящему командиру и в военную полицию

Также специализированная система «Аксункар» будет отслеживать психоэмоциональное состояние военнослужащих, выявляя возможность нервных срывов.

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