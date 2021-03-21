Больше тысячи новых зараженных коронавирусом выявили в Казахстане

В Казахстане за сутки зарегистрировали 1171 новый случай заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки 20 марта в Казахстане зарегистрировано 1 171 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 231 698 случаев, из них:

в Алматы – 29781 (+353),

в Нур-Султане – 28045 (+237),

в Восточно-Казахстанкой области – 22601(+25),

в Павлодарской области – 18774 (+40),

в Атырауской области – 17966 (+45),

в Карагандинской области – 16757(+75),

в Акмолинской области – 14845 (+49),

в Западно-Казахстанкой области – 14245 (+87),

в Костанайской области – 13387 (+43),

в Северо-Казахстанкой области – 12885 (+25),

в Алматинской области – 12265 (+94),

в Шымкенте – 6510 (+15),

в Жамбылской области – 6242 (+19),

в Актюбинской области – 4697 (+37),

в Туркестанской области – 4413 (+5),

в Мангистауской области – 4348 (+18),

в Кызылординской области – 3937 (+4).

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