Больше тысячи новых зараженных коронавирусом выявили в Казахстане

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В Казахстане за сутки зарегистрировали 1171 новый случай заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки 20 марта в Казахстане зарегистрировано 1 171 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 231 698 случаев, из них:
в Алматы – 29781 (+353),
в Нур-Султане – 28045 (+237),
в Восточно-Казахстанкой области – 22601(+25),
в Павлодарской области – 18774 (+40),
в Атырауской области – 17966 (+45),
в Карагандинской области – 16757(+75),
в Акмолинской области – 14845 (+49),
в Западно-Казахстанкой области – 14245 (+87),
в Костанайской области – 13387 (+43),
в Северо-Казахстанкой области – 12885 (+25),
в Алматинской области – 12265 (+94),
в Шымкенте – 6510 (+15),
в Жамбылской области – 6242 (+19),
в Актюбинской области – 4697 (+37),
в Туркестанской области – 4413 (+5),
в Мангистауской области – 4348 (+18),
в Кызылординской области – 3937 (+4).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области