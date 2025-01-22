В 2024 году эта цифра стала значительно больше. По данным департамента государственной инспекции труда, такая тенденция, в первую очередь связана с тем, что большинство граждан элементарно не узаконивают свои трудовые отношения с предприятием, на котором трудятся.

«Основные вопросы, поднимаемые в заявлении — это не заключение трудовых договоров. Второе, это выплаты не в полном объеме, несвоевременная заработная плата и иные отчисления, то есть это компитенционные выплаты, потом, отпускные и так далее. Третье, это незаключение трудовых договоров и внесение их в электронную базу», — говорит заместитель руководителя департамента комитета госинспекции труда минтруда и соцзащиты населения РК по Костанайской области Бахыт Каширбеков.

Бахыт Каширбеков отметил, что на деле большинство заявлений урегулируются быстро. Поскольку, обычно, работники сразу сообщают своим работодателям о том, что обратились в департамент. Однако, иногда этого не достаточно. Бывает, что госинспекторы приходят с проверками на предприятия и выдают предписания об устранении нарушений. В случае не исполнения, к примеру, ИП должно будет оплатить штраф. Сумма санкции зависит от субъектности предприятия. От 30 МРП и выше.

«У нас бывает, что начинается уборка урожая или посев, вот здесь начинаются проблемы, то есть предприятия, в основном, это к/х — не заключают трудовые договоры, то есть скажем так «руку пожали», договорились в устной форме и все, и тот комбайнер или тракторист начинает работать. Теперь, когда уборка заканчивается или посевная заканчивается, начинаются выплаты тех или иных выплат, начинают говорить — вот извини, мы с тобой на меньшую сумму договаривались и так далее», — говорит Бахыт Каширбеков.

Специалисты отмечают и то, что среди местных крупных предприятий замечена тенденция того, что они не делают спецвыплаты. Напомним, что эта сумма превышает 200 тысяч тенге и выплачивается сотруднику работодателем после увольнения с 55 лет до пенсии. Это касается только вредных производств.

«Работодатель утверждает, что это не является профессией вредных условий труда, то есть именно по этому вопросу мы вот например, начинаем вести соответствующую работу. Мы поднимаем списки, мы поднимаем аттестацию рабочих мест этого предприятия, делали аттестацию, не делали и в соответствие с этим мы вводим определенные меры», — говорит Бахыт Каширбеков.

Бахыт Каширбеков рассказал, что проконсультироваться в вопросе трудовых отношений в департамент может прийти любой желающий. Однако, самое важное — это заключить трудовой договор. Таким образом, в случае чего, сотруднику будет легче защитить свои права.

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