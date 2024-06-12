Больше всего дорог отремонтируют в Костанайской области

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Наибольшее количество дорог местного значения нацелены отремонтировать в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Об этом стало известно в ходе брифинга с участием представителей СМИ
В частности, как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК, в Костанайской области планируется отремонтировать 823 километра дорог, на востоке страны – 383 километра, в Актюбинской области – 381 километр, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях 358 километров и 283 километра соответственно.
К слову, в Казахстане активно реализуются масштабные работы по строительству и ремонту дорог местного значения.
«Ремонтные работы нацелены на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества дорог местного значения. В свою очередь, данные меры способствуют улучшению транспортного сообщения между населенными пунктами», – резюмировал глава ведомства Марат Карабаев в ходе брифинга с участием журналистов.
Отметим, что в ходе строительства применяются передовые технологии и материалы для повышения долговечности и надежности дорог. По информации Комитета автомобильных дорог, работы проводятся в строгом соответствии с современными стандартами качества, что обеспечивает высокое качество и срока службы дорожного покрытия.