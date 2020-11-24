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Больше всего пожаров в Костанае. Мониторинг пожарной обстановки в Костанайской области

Фото из открытых источников

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По состоянию на 23 ноября на территории Костанайской области произошло 979 пожаров, на которых погибло 28 человек, получили травмы различной степени тяжести 17 чел. Об этом в ходе специального брифинга журналистам региональных СМИ рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области подполковник гражданской защиты Азамат Оримбаев.

Как отметил выступающий, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается положительная динамика по основным показателям: количество пожаров снизилось на 13,4%, нанесенный ущерб уменьшился более, чем в 5 раз, гибель людей уменьшилось на 20%, травмированных стало меньше на 29%.

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, что составляет 62% от их общего количества, нарушение монтажа и эксплуатации печного оборудования, электроприборов и электросетей. 64 % пожаров произошло в жилом секторе.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Костанае – 275, Костанайский район – 101, г. Рудный – 88, Аулиекольский район – 69, Карабалыкский район – 52.

Азамат Оримбаев подробно остановился на некоторых пожарах за прошедшую неделю с 16 по 22 ноября, в результате которых погибло 3 и пострадал 1 человек.

По словам представителя областного ЧС, для стабилизации оперативной обстановки на территории области на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе в отопительный период. Большую поддержку в осуществлении агитационно-пропагандистской работы с населением оказывают республиканские и региональные СМИ, а также социальные сети. Совместно с представителями местных исполнительных органов, полиции и общественных организаций организовано 28 068 поддворовых обходов, которыми охвачено 61 298 человек, роздано 78 271 агитационных материалов.

В свою очередь, в ходе своего выступления начальник управления государственного пожарного контроля подполковник гражданской защиты А. Тулендин порекомендовал гражданам обратить особое внимание на безопасную эксплуатацию печей и электрооборудования, которые в зимний период нередко становятся причиной бытовых пожаров. Соблюдать осторожность в обращении с огнем.

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