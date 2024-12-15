С начала этой недели Центр анализа и расследования кибератак зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в г.Талгар, сообщает ЦАРКА.

«В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию, кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки. Появились фейки о митингах в г.Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий. Наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram. Например: есть видео в TikTok. Оно набрало около 850 тыс. просмотров за 3 дня после создания аккаунта. В нем распространяется видео несуществующих митингов. Анализ аккаунтов и комментариев (более 50 000 в сумме) показывает наличие скоординированной работы ботов. Мы рекомендуем критически относиться к информации, которую вы встречаете в сети и перепроверять ее источники», — говорится в предупреждении Центр анализа и расследования кибератак.