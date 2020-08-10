Больше всего в Костанае. 31 случай заражения КВИ выявлен в Костанайской области

В Костанайской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией
В разрезе городов и районов: г.Костанай – 10, г. Тобыл-3, г. Аркалык-2, г.Рудный -1.
Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей семи регионов области – это Мендыкаринский район –2, Амангельдинский район -3, Федоровский -4, в Костанайском и Узункольском районах по 2, в Карабалыкском и Наурзумском по 1.
Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 9 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализирован 1 человек.
По состоянию на 9.08.2020 года в регионе выявлено 3082 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2431.
COVID-2019 в Казахстане
99442 - зарегистрированно
72523 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
3082 - в Костанайской области