Большегрузам в Казахстане запретят проезд по трассам с 2025 года

Об этом Atameken Business заявил заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Нуржан Жукабетов.

По его словам, профильное министерство ведет работу по внесению поправок в соответствующее законодательство. Жукабетов подчеркнул, что запрет на проезд коснется дорог республиканского значения.

«Большегрузов ходит очень много и дорогу разрушают действительно. Это в основном в жаркий период. К примеру, элементарно взять самосвал китайского производства его вес где-то 15 тонн, а он везет груз 45 тонн. Чем больше привез, тем больше денег заработал. Большую нагрузку дают на конструкцию. Что касается запрета езды с 2025 года, то тут на карьерах или должны они возить сколько положено на ось, если грузоподъемность 40 тонн, пусть возит 20 тонн. Соблюдать все требования нужно. К 2025 году будет какой-то запрет. Будут в закон поправки», — отметил Жукабетов.

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