Большегрузы продолжают портить дороги: 800 тысяч машин никак не контролируют

Первостепенно на заседании отмечено, что система транспортного законодательства в сфере международных перевозок базируется на нормативных актах, принимаемых в спешке и без соблюдения процедуры правового прогнозирования.

Поэтому к числу приоритетных задач для Министерства транспорта определено повышение качества подготовки норматиных правовых актов в этой сфере, а также исключение в действующих нормах, условий ухудшающих положение отечественных перевозчиков.

Также на заседании Совета отмечено, что для создания благоприятных условий и развития транспортной отрасли между профильным министерством и другимицентральными органами не имеется единого алгоритма, позволяющего на системный основе осуществлять мониторинг и контроль международных автомобильных перевозок.

В значительной степени это связано сотсутствиемналаженного межведомственного информационного взаимодействия в цифровой средемежду министерствами финансов, внутренних дел, здравоохранения и другими заинтересованными органами.

В этой связи Министерству транспорта поручено принять комплекс мер, которые в кратчайшие сроки позволятвыработать соответствующий алгоритм и решить «наболевшие» проблемы интеграции автоматизированных систем транспортного контроля с системами других контролирующих органов.

Существенные недостатки озвучены и в работе электронных измерительных устройств, призванных устанавливать превышение весовых и габаритных параметров автотранспортных средств на дорогах страны.

За 10 лет их работа не налажена, как следствиеболее 800 тысяч транспортных средств остаются без автоматизированного контроля, а государство несет миллиардные убытки на ремонт дорог.

По этой причине Агентству по противодействию коррупциипредложено выработать превентивные меры, направленные на пресечение возможных коррупционных проявлений со стороны транспортных инспекторов.

Также к числу приоритетных задач для профильного министерства определено повышение качества оказания государственных услуг по выдаче отечественным перевозчикам иностранных разрешений намеждународную перевозку грузов.

Только результатами выборочных проверок транспортными прокурорами выявлено более 400 фактовнеправомерной выдачи таких разрешительных документов.

Поэтому Агентству по делам государственной службырекомендовано провести полноценный анализ и проверки законности оказания государственных услуг органами транспортного контроля.

По этим и другим поручениям определены конкретные сроки исполнения, ход их реализации будет контролироваться Секретариатом Координационного совета на транспорте.

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