Большие пробки.Родители подвозят детей к школам и нарушают ПДД

Полиция Костаная начнет дежурить возле школ, привлекая к ответственности родителей, которые подвозят детей на занятия и нарушают при этом правила дорожного движения. Штраф за парковку на проезжей части превышает 40 тысяч тенге, причем составить протокол могут, не обращая внимания на «аварийный сигнал», который родители включают и уходят провожать школьников, — сообщает alau.kz

По улице Чехова утром, в обед и вечером настоящий транспортный коллапс. А все потому, что заботливые родители стараются подвозить детей как можно ближе к входу в школу. Такая же картина почти у каждой школы и детского сада в центре Костаная. О проблеме заговорили директора школ, которые обратились за решением вопроса к акиму города Костаная Кайрату Ахметову. Тот, в свою очередь, призвал родителей не создавать аварийные ситуации и поручил полицейских взять этот вопрос под контроль.

«Основная проблема в том, что они в буквальном смысле оставляют свой транспорт на проезжей части. Включают аварийку и уходят ребенка отводить. Соответственно, если так делается, то это нарушение статьи 597 части 3 КоАП РК», — сообщил начальник полицейской службы Марат Сахратов.

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки превышает 40 тысяч тенге. При этом правила не запрещают делать остановку для посадки и высадки пассажира. В час пик поток автомобилей у школ и детсадов настолько велик, что риск того, что ребенок окажется под колесами, просто колоссален, говорит родительница Гульнар Кужахметова. Она, несмотря на наличие авто, водит детей пешком.

«Здесь постоянно машины, столпотворение, аварии. Мне кажется это опасно для наших детей. Утром здесь вообще коллапс. Некоторые даже ставят машину во дворы ближайших домой», — рассказала Гульнар Кужахметова.

Руководство школы-лицея №1 знают о проблеме, но связывают это с большим числом учащихся, которые проживают в разных частях областного центра.

«В школе обучается более 1624 ребенка. Вы видите, что по улице Чехова парковка очень большая, но тем не менее проблема имеется. В основном родители подвозят детей начальных классов и классов КПП», — считает заместитель директора школы-лицей № 1 г.Костанай Куляй Биртазина.

Администрация школы не раз обращалась к родителям с просьбой не нарушать ПДД, подавая хороший пример детям. Однако, папы, мамы и бабушки за рулем убеждены, что они вынуждены идти на нарушения ради безопасности своих детей.

«Приезжаем за внучкой. Но мест здесь парковочных не хватает. Постоянно становимся на аварийку и стоим ждем», — сообщила бабушка за рулем.

Иногда родители идут на более серьезное нарушение, паркуясь в месте, предназначенном для инвалидов.

«Парковка для инвалидов по утрам постоянно занята. Есть люди, у которых ребенок самостоятельно идет до школы. А есть те, кто заводит и переодевает детей. Это очень долго.Мне приходится стоять ждать, пока все разъедутся», — рассказал инвалид 2 группы Ермек Байгенжин.

В итоге, что у водителей, что у пешеходов своя правда. Но главное, что теперь полицейские намерены патрулировать дороги возле костанайских школ и детсадов, а также наказывать родителей-нарушителей штрафами.