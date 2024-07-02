Большие счета за электроэнергию и затопленные подвалы. Жители микрорайона «Аэропорт» сталкиваются с коммунальными проблемами

Реконструкцию тепломагистрали в микрорайоне Аэропорт начали еще в начале июня. Всё делается для того, чтобы избежать серьёзных аварий в отопительный сезон. Дело хорошее, но местные жители недовольны тем, что эти работы ведут второе лето подряд. И, соответственно, второе лето люди сидят без горячей воды.

Многие из них установили в квартирах бойлеры. Осложняется ситуация тем, что в микрорайоне периодически возникают проблемы и с холодной водой.

«Холодная вода в этом году вообще проблема! Это просто треш, два дня сидели. Я брал баклажки, ехал в город. Знаете куда? На колонку! Чтобы просто взять воды, вот эти 19-литровые, чтобы просто смыть туалет. Вот, представляете 9537 — КТЭК. Представляете? 9500, а вот сейчас выставили счет они уже 13000. Потому что моешься, нас 5 человек дома. Он постоянно съедает, он крутит вот-так. Бойлер давно стоит, в прошлом году тоже четыре месяца до сентября не было воды, а у нас маленькие дети, ладно, за электричество платим «хорошо». В этом году, вроде как, сказали на месяц, опять четыре месяца нет воды.», — возмущается житель дома в микрорайоне «Аэропорт».

Более того, горожан не устраивает то, как в последнее время в микрорайоне вывозят мусор. Плюс ко всему, родители боятся отпускать своих детей гулять одних, так как во дворе и за его пределами есть открытые траншеи. Однако, на этом проблемы не заканчиваются. Как оказалось, по словам жителей, в одном из домов периодически затапливает подвал. Весной талыми водами, а прямо сейчас он стоит в воде из за минувшего дождя. Каждый раз жители пытаются выкачать воду самостоятельно, этот случай не стал исключением.

Об этом нам рассказала Василя Джумабекова. Она живет здесь с 2014 года. По ее словам, все 10 лет эта проблема не решается. Женщина и ее соседи обращались практически во все инстанции.

«У нас в подвале вода, ничего не делается! А весной как наш подвал топило, 8 см воды было у нас! В прошлом году прокладывали трубу, они плохо заделали и весной вся вода пришла к нам в подвал. И вот смотрите, с весны, конец июня, у нас в подвале еще вода. А сейчас из за дождя набежало? Сейчас из-за дождя у нас полный двор воды», — рассказывает Василя Джумабекова.

С потопом жители борются сами. Недавно они приобрели специальный насос, и теперь те, кто не занят, откачивают воду то с подвала, то со двора. По словам Васили Джумабековой, ПКСК на встречу не идет, и их жалобы игнорирует. Мы решили связаться с директором ПКСК, который обслуживает микрорайон «Аэропорт», и узнать, что он думает по этому поводу.

«Во все дома зашла вода, дожди частые же. -А вы вообще планируете сегодня, завтра отправить работников, нет? Нет. В порядке очереди, там домов много, за один раз я не могу во всех подвалы заходить. -Ну а когда им ждать работников? -С природой я не могу бороться. -Когда им ждать работников? -Не знаю, пусть ждут в порядке очереди, пусть обращаются к акиму города, пусть аким решает, Аэропорт пусть убирает грунтовую воду, тогда воды не будет», — говорит директор ПКСК Толепберген Утаров.

Работы по ремонту тепломагистрали продолжатся до конца сентября. Всего в этой части города без горячей воды в остаются 49 домов.

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