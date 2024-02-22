Большие стаи бродячих собак пугают жителей Костанайской области

Кадр из видео
Очередные ролики с большими стаями бродячих собак появляются в городских пабликах Костанайской области.
В этот раз сборища животных вызывают опасения жителей Аркалыка. По данным авторов видео @arkalyk.news, в одном из дворов на улице Абая, в районе стройки обитают, как минимум 15 собак, которые по ночам, до утра лают, воют, мешают людям спать, а днем растаскивают по двору мусор.
Видео @arkalyk.news
Сообщается и о боязни местных детей идти в школу, и возвращаться из неё домой. В комментариях под другим видео отмечасется, что в этом году в городе развелось очень много собак, и вскоре может начаться вспышка бешенства.
Ранее тревогу по поводу собачьих стай били житикаринцы.
Сообщалось о нападении животного на 10-летнего ребенка, которому помог отбиться случайный прохожий. По словам местных жителей, собаки живут на центральном рынке под контейнерами, и никто ничего не предпринимает. В городе нет питомника, не проводится стерилизация животных, и даже их отлов.