Состояние жилищного фонда остаётся одним из наиболее социально чувствительных вопросов для Костаная. Об этом сообщил руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города» Габит Бектабанов.

«Состояние жилищного фонда остаётся одним из наиболее социально чувствительных вопросов для нашего города», — отметил он.

Сколько домов в Костанае

«На сегодняшний день на территории города насчитывается 1 403 многоквартирных жилых дома, а также 17 362 индивидуальных жилых строения», — сообщил Бектабанов.

Основная часть жилья — старый фонд

«Большая часть многоквартирного жилья была построена в период с 1940-х по 1990-е годы. В этот период введено 956 домов, что составляет основу существующего жилищного фонда», — уточнил он.

Рост строительства в последние годы

«С 1991 по 2025 годы в Костанае построено 447 многоквартирных домов. При этом за последние четыре года введено 243 дома, что свидетельствует о значительном росте темпов строительства», — добавил руководитель отдела.

По его словам, обновление и развитие жилищного фонда остаётся одним из приоритетных направлений городской политики.

