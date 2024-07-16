Большинство домов в Костанае построены в 50-60-е годы. Что предпринимают власти?

Сегодня в Костанае активно ведется работа по обновлению фасадов многоэтажек. В этом году в списке 44 дома. Большое внимание уделили району КСК, дома расположенные в границах улиц Кобыланды батыра, Текстильщиков, Курганская, Каирбекова и Орджоникидзе обновятся. Завершатся полностью работы до 31 июля. 13 домов будут отремонтированы капитально.

Большинство домов в областном центре были введены в эксплуатацию в 1950-60-е годы, и уже давно нуждаются в ремонте. Один из таких находится по улице Майлина, 43.

На первый взгляд многоэтажка выглядит непрезентабельно. Но, уже в этом году она преобразится, здесь обновят фасад, отремонтируют кровлю, и застеклят балконы.

По данным отдела жилищных отношений конкурсные процедуры по этому дому уже разыграны. И подрядчик определился. Но пока ремонтных бригад тут не видно.

«Хочу отметить, что проекты являются двухгодичными, на 2024 год выделено 724,2 млн. тенге, на 2025 год 648,5 млн. тенге. В 2024 году будут проведены следующие виды работ. По шести домам будет проведен ремонт кровли. В 2025 году будут проведены работы по ремонту фасада. По одному дому Абая 151 будут проведены работы по частичной обшивке и остекленению балконов, в 2025 году будут проведены работы по ремонту фасада. По двум домам работы по капитальному ремонту будут проведены полностью и завершены в текущем году», — говорит руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Габит Бектабанов.

Обновлять фасад будут только с парадной и боковых частей дома, другая сторона, которая выходит во двор, будет просто покрашена. Балконы тоже застеклят только с лицевой части.

«Надо предпринимательству подключаться. Предпринимателям приводить в порядок первые этажи. Вы, если капитально делаете, вы сейчас должны им дать эскиз, и сейчас нужно провести работу, с вот этими предпринимателями. Мы не можем заставить плитку поменять, но в концепции, в названии, все, что можно они должны сделать», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Руководитель отдела жилищных отношений отметил, что для сохранения и модернизации жилищного фонда города необходимо ежегодня реомнтировать по 50-70 многоэтажек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.