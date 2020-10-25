Большинство в Костанае. О ситуации с коронавирусом рассказали в оперштабе

В Костанайской области зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Заболели COVID-19 жители г.Костанай 3 человека, Костанайского района 1 человек, Б.Майлина 1 человек и г.Лисаковск 1 человек. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 24 октября в области выявлено 3581 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 3172.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области