Большинство в Костанае. Статистика заболеваемости COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

14 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 52 случая COVID-19.

Заболевшие: 24 жителя г. Костанай, 9 – г.Рудный, 5 – г.Лисаковск, 4 – Аулиекольского района, 3 – Федоровского района, 3 — Мендыкаринского района, 2– Карабалыкского района, 1 –района им.Б.Майлина, 1 – Камыстинского района.

36 обследованы по самообращению, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 3 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 14 ноября зарегистрировано 4264 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 3358 человек.

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