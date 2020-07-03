Большинство в Костанае. В области выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией

COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области
В оперативном штабе сообщили новую информацию о зараженный в Костанайской области.
В областном центре зарегистрировано 39 пациентов с инфекцией COVID-19, в городе Рудный -5, в городе Тобыл-1, в Костанайском районе -2, в Карабалыкском районе -1.
Пациенты были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, как контактные с больными КВИ, а также перед плановой госпитализацией в медучреждения.
В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 993 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 280 человек.