Большинство в Костанае. В области выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В оперативном штабе сообщили новую информацию о зараженный в Костанайской области.

В областном центре зарегистрировано 39 пациентов с инфекцией COVID-19, в городе Рудный -5, в городе Тобыл-1, в Костанайском районе -2, в Карабалыкском районе -1.

Пациенты были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, как контактные с больными КВИ, а также перед плановой госпитализацией в медучреждения.

В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 993 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 280 человек.

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