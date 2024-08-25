Большинство заявок на кредиты отклоняются в Казахстане

Во втором квартале казахстанцы подали более 21,9 млн заявок на беззалоговые потребкредиты, но одобрение получили лишь 26,7% из них. О ситуации в других сферах кредитования читайте на NUR.KZ.

Получая заявку на кредит, в банке, как правило, внимательно изучают своего потенциального заемщика: смотрят на его доходы, изучают кредитную историю и проверяют текущую долговую нагрузку. После этого выносится решение – одобрить заявку на кредит или отказать.

Впрочем, многие казахстанцы, судя по данным Национального банка РК, не являются «заемщиками мечты» – по большей части заявок на кредиты банки выдают отказы. Так, например, за весь второй квартал жители Казахстана подали более 21,8 млн заявок на потребительские кредиты без залога. Однако одобрено было 5,8 млн из них, то есть лишь 26,7%. Похожая ситуация наблюдается и у потребкредитов с залогом – из 45,6 тыс. заявок одобрено было лишь 15,4 тыс. или 33,7%.

Что касается ипотек, то во втором квартале банки получили более 210 тыс. заявок, но выдали займы по 83,2 тыс. из них. Процент одобрения составил 39,6%. Стоит отметить, что это самый лучший показатель в сфере кредитования физических лиц. Для сравнения: самый низкий процент одобрений зафиксирован в сфере автокредитования. Из 997 тыс. заявок на кредит банки одобрили только 151,5 тыс. (15,2%).

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент далеко не все казахстанцы имеют хорошую кредитную историю или доходы, достаточные для того, чтобы банки были готовы выдавать им займы.

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