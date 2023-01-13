Большое наследство обещал мошенник жительнице Костаная

45-летняя женщина поверила сообщению от мошенников о том, что она стала наследницей.

Чтобы получить его ей нужно было предоставить свои персональные данные и номера карт для перечисления 500 тысяч евро.

Женщина все сделала, как ее проинструктировал мошенник и лишилась личных денег в сумме 2 млн 500 тысяч тенге.

В Рудном, две женщины также попались на уловки мошенников, которые представились сотрудниками безопасности банка. Предоставив свои персональные данные 52-летняя женщина лишилась 174 тысяч тенге лежавших на ее счету. У второй женщины злоумышленники не только сняли со счета 700 тысяч тенге, но и оформили на нее кредит на сумму 3 млн тенге.

По данным фактам полицейскими ведется досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество».

Полиция в очередной раз призывает граждан не доверять звонкам от якобы сотрудников банков и не предоставлять свои персональные данные.

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