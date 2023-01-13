USD 462.58
EUR 497.92
RUB 6.83
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Большое наследство обещал мошенник жительнице Костаная

Большое наследство обещал мошенник жительнице Костаная

Фото из открытых источников

45-летняя женщина поверила сообщению от мошенников о том, что она стала наследницей.

Чтобы получить его ей нужно было предоставить свои персональные данные и номера карт для перечисления 500 тысяч евро.

Женщина все сделала, как ее проинструктировал мошенник и лишилась личных денег в сумме 2 млн 500 тысяч тенге.

В Рудном, две женщины также попались на уловки мошенников, которые представились сотрудниками безопасности банка. Предоставив свои персональные данные 52-летняя женщина лишилась 174 тысяч тенге лежавших на ее счету. У второй женщины злоумышленники не только сняли со счета 700 тысяч тенге, но и оформили на нее кредит на сумму 3 млн тенге.

По данным фактам полицейскими ведется досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество».

Полиция в очередной раз призывает граждан не доверять звонкам от якобы сотрудников банков и не предоставлять свои персональные данные.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

От -10 до 38 градусов. Прогноз погоды на 14-16 января
Следующая новость

Штрафы за среднюю скорость: МВД об обсуждении вопроса